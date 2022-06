Grande festa a Fossano per il Palio: borgo Romanisio vince l'edizione della ripartenza

E' borgo Romanisio, che batte borgo Sant'Antonio per un solo punto, ad aggiudicarsi il Palio 2022, quello della ripartenza dopo due anni di stop per pandemia.

Finalissima non priva di emozioni, con due false partenze e la caduta dei fantini di Salice e Borgo Sant'Antonio, per fortuna senza conseguenze. Romanisio ha tagliato la tesa dell'oca per secondo, ma alla somma dei punti vince.

E si porta a casa il quinto palio della sua storia, ultimo nato tra i borghi, quello che riunisce le 15 frazioni e da cui proviene anche il sindaco Dario Tallone, sceso tra i tifosi a festeggiare.

Una grande festa in piazza Castello, animata da Pinuccio Bellone, voce storica del Palio, assieme ad Elisa Muriale, e trasmesso in diretta su tutti i giornali del gruppo Morenews.