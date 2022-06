Distretto Laghi, un ufficio stampa dedicato al turismo outdoor del territorio

É Mailander l’agenzia di comunicazione incaricata di promuovere e valorizzare, nelle prossime stagioni, il prodotto outdoor estivo ed invernale dei partner del progetto Neveazzurra e degli operatori turistici del settore “Parchi Avventura” tra laghi e monti e nuove tendenze che guardano al turismo lento e all’aria aperta, le mille opportunità – 365 giorni l’anno – che il vasto territorio incluso tra Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola offre.

Il Distretto Turistico dei Laghi, a supporto dell’agenzia Mailander, metterà in campo inventiva, creatività e tanta professionalità per raccontare il mondo dell’outdoor dell’intero territorio di competenza, che tanto in estate quanto in inverno si presta a mille attività all’aria aperta, tra laghi, parchi, colline e montagne di impressionante bellezza, riconosciute e apprezzate anche livello internazionale da turisti stranieri che scelgono di visitare questi territori per predilezione del “turismo attivo”.