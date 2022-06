Don Giacomo guiderà l’oratorio domese

Don Giacomo Bovio è stato nominato coadiutore della parrocchia di Domodossola. Anch’egli è uno dei cinque nuovi presbiteri ordinati l’11 giugno scorso.

L’annuncio, con una lettera del vicario generale, è stato dato durante la prima messa di don Giacomo a Domodossola, comunità dove aveva già vissuto l’impegno da diacono durante questo ultimo anno prima del sacerdozio, raccogliendo il testimone nella guida del grande oratorio da don Riccardo Zaninetti, nominato nella scorsa estate parroco di Pallanza.

"Conoscete quindi già molto bene don Giacomo – scrive don Cossalter rivolgendosi al parroco don Vincenzo Barone e a tutti i fedeli -. So che lo avete apprezzato per la sua disponibilità e passione pastorale, che ora potrà mettere a frutto nella sua nuova vita sacerdotale. Sono certo che lo accoglierete con grande gioia e disponibilità e che la tua comunità ne trarrà un rinnovato impulso per un’attenzione speciale soprattutto al mondo giovanile".