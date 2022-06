Gli Alpini di Druogno hanno festeggiato il novantesimo di fondazione

Ambito traguardo per il Gruppo Alpini di Druogno, che compie 90 anni. La ricorrenza è stata festeggiata con due giorni densi di appuntamenti. A partire dalla serata danzante di sabato 11 giugno, a scopo benefico, con l’orchestra Marianna Lanteri, che ha richiamato molta gente presso lo stabile della Colonia (riaperta per l’occasione grazie al prezioso aiuto del Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi); la nottata è poi proseguita con la musica disco, con dj Dany. Domenica la giornata clou, che si è aperta alle 9.30 presso la sede degli Alpini (presenti 26 gagliardetti) per l’alzabandiera e quindi la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della Bandella Alpina del Lago Maggiore e i bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria del paese, accompagnati dalle loro insegnanti. Alle 10.45 la Santa Messa officiata da don Paolo Montagnini in ricordo degli alpini defunti. Infine la deposizione della corona d’allora ai Caduti. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai nostri festeggiamenti e i gruppi intervenuti con i gagliardetti, nel senso più profondo dei valori che contraddistinguono da sempre tutte le Penne Nere” ha tenuto ad evidenziare nell'occasione il capogruppo Luigi Galeazzi.