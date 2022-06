Dal 30 giugno a Domodossola tornano i Giovedì d'Estate

Tornano dal 30 giugno gli appuntamenti con i “Giovedì d'Estate” nel centro di Domodossola.

Anche in questa quinta edizione saranno tre le piazze coinvolte: piazza Chiossi, con gli spettacoli per i bambini; piazza Mercato che proporrà arte di strada e piazza Rovereto, che diventerà il palcoscenico per gli spettacoli di musica dal vivo. Queste le date dei cinque “Giovedì”: 30 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio a partecipazione libera e ingresso gratuito.