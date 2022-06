Presentazione del restauro dei manichini e dei costumi ossolani

Sabato 25 giugno alla cappella Mellerio sarà presentato l'intervento di restauro dei manichini e dei costumi ossolani realizzato dai Musei Civici di Domodossola con il contributo del concorso ArtBonus del Ministero.

I 10 manichini e gli abiti tradizionali furono presentati per la prima volta all'Esposizione Nazionale di Milano nel 1881, alla quale partecipò la Fondazione Gian Giacomo Galletti, nata per volontà del filantropo domese nel 1869 per provvedere a istruzione e attività culturali e i cui beni sono stati conferiti al Comune di Domodossola negli anni '80 del Novecento.