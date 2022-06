Cristina Zambonini ospite del Kiwanis di Domo

Si è svolta giovedì 23 giugno all’hotel Corona di Domodossola la ‘conviviale’ del Kiwanis Club.

La cena a tema ha avuto come ospiti il dottor Amedeo Terzi, cardiochirugo dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e la giovane domese Cristina Zambonini che ha presentato l’associazione ‘Cuori 3.0’ da lei fondata e che è valsa l'onoreficenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica conferitole dal Presidente Sergio Mattarella.

‘Cuori 3.0’un’associazione nata per svolgere attività di beneficenza e supporto sociale indirizzati a persone in attesa di trapianto cardiaco, cardio-trapiantati e alle loro famiglie, un punto di riferimento per chi si accinge ad affrontare questa grande sfida, una sorta di guida lungo il percorso verso la rinascita.

Cristina ha saputo trasmettere la sua esuberanza e voglia di vivere trasmettendo il forte messaggio che oltre alla speranza ci vuole la costanza e la forza per superare tutte le difficoltà della vita concludendo che la migliore medicina è vedere il bicchiere sempre mezzo pieno ed essere felici di quello che si ha.

Il dottor Terzi, nella sua semplicità e umanità, ha spiegato il grande impegno che c’è in tutto il mondo per permettere che quanto donato arrivi in tempo, massimo 4 ore, a chi ne ha bisogno coordinando ambulanze e aerei un grande impegno e una grande organizzazione in funzione H24.