È scattato poco dopo mezzogiorno di oggi sabato 25 giugno l'allarme da parte di una donna cinquantottenne della provincia di Varese, che con il suo cane non è più riuscita a trovare il sentiero per fare rientro a Bugliaga, frazione del comune di Trasquera in Valle Divedro.

La donna, in buone condizioni di salute, è stata raggiunta da una squadra dei Vigili del Fuoco di Domodossola, in un' area molto impervia, nei pressi dell'agriturismo di Bugliaga Dentro e accompagnata a valle.