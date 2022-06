Aneddoti sui big della musica e un concerto a Domodossola

“...e ora pagateci i danni di Woodstock” è il titolo del libro che il giornalista, scrittore e sceneggiatore Gianni Lucini presenterà domenica 26 giugno alla Vecchia Osteria da Bo di Domodossola. L'incontro con l'autore è alle 18.

“La musica, come ogni attività umana -spiega la sinossi del testo di Lucini- , è un continuo rincorrersi di storie. In questo libro ce ne sono 366, tante quanti i giorni di un anno bisestile. Il libro non vuole essere un calendario ma un'occasione per il lettore di addentrarsi in un lungo e suggestivo caleidoscopio di narrazioni nelle quali l'unico vero soggetto è la musica. I racconti parlano di persone, di artisti, di strumenti, di generi, di mode, di epoche diversissime”.