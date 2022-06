Dalla Fondazione Tami 50mila euro per il progetto “Tutti in Campo”

La Fondazione Armando Tami, nata nell’anno 2000 grazie al lascito del ragioniere di Villadossola, ha deliberato di sostenere il progetto “Tutti in Campo” con 50mila euro, raddoppiando così l’obiettivo della raccolta fondi promossa tra la popolazione dal mese di gennaio.

“Questo -spiega il portavoce della Fondazione don Massimo Bottarel, parroco di Villadossola- come segno di apprezzamento verso l’attenzione data ai ragazzi e ai giovani, che, coinvolgendo le cittadinanze della valle Antrona e della città di Villadossola, è stato sancito con un 'patto di comunità' firmato tra i comuni e le parrocchie del territorio, l’istituto comprensivo Bagnolini, il Ciss Ossola”.

Ricordiamo, come già scritto da Ossolanews, che “Tutti in Campo” è il progetto da 300mila eueo promosso dall’Oratorio di Villadossola per una riqualificazione degli spazi sportivi che vedranno la realizzazione di un campo di calcio a 5, di uno di pallavolo e il rifacimento di quello da basket.