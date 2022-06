Al via da oggi le selezioni di Miss Italia Piemonte e Valle d'Aosta

Dopo il successo di Rebecca Arnone eletta Miss Mondo Italia, il Piemonte inizia ora il lungo avvicinamento alle finali di Miss Italia.

Oggi, domenica 26 giugno, inizieranno infatti sul Lago d'Orta le selezioni ufficiali per Piemonte e Valle d'Aosta e la squadra sarà guidata da Mirella Rocca, compagna del patron di Miss Mondo Domenico Barbano e entrambi fondatori dell'evento di moda Hoas che si è tenuto a novembre presso il Lingotto. Saliranno in passerella una trentina di ragazze, con la speranza di arrivare ad incoronare la nuova Cristina Chiabotto, ultima torinese vincitrice nel 2004.

Mirella Rocca si dice “particolarmente emozionata per l’inizio di questa nuova avventura, per di più, in un contesto così importante nella storia di Miss Italia”.