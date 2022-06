Ricercato anche all'estero l'assicuratore domese sfuggito all'arresto?

Potrebbero scattare anche all’estero le ricerche dell’assicuratore di Domodossola scomparso dopo aver saputo di essere indagato per pedopornografia via Internet.

L’uomo potrebbe essere fuggito forse oltre oceano, nel paese di origine della donna con la quale vive in città. Una nazione del centro America.

Ad indagare sul domese è la Procura di Roma, da dove sono partite le indagini a carico di diverse persone abituate a scaricare e forse anche a scambiare foto e video sessuali con minorenni coinvolti.

E’ infatti stata la Procura di Roma a far arrivare in Ossola la Polizia postale di Torino. Agenti che hanno fatto visita sia all’abitazione dell’uomo che al suo ufficio la scorsa settimana. I controlli hanno interessato anche il suo computer, dove potrebbero essere stati rinvenuti file che avrebbero potuto far scattare l’arresto, se l’uomo non si fosse allontanato prima della notifica del provvedimento restrittivo.

Tutto ruoterebbe attorno alle indagini internazionali su un noto personaggio del nord Europa – pare un norvegese- che ha già avuto problemi con la giustizia in materia di pedopornografia.