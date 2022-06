Proseguono i lavori di recupero degli affreschi del Piaggio

Oltre all’intervento esterno fatto dall’amministrazione comunale, si lavora anche all’interno della vecchia chiesa del Piaggio a Villadossola. Si tratta del recupero degli affreschi che sono stati in parte cancellati dalle imbiancature che negli anni li hanno coperti. I restauratori sono al lavoro da giorni e il racconto di questi interventi è stato oggetto di alcuni video postati sulla pagina You Tube delle parrocchie di Villadossola e Valle Antrona. Lavori che, come viene raccontato dal parroco don Massimo, permettono di riconsegnare gli affreschi di questa chiesa che con gli interventi esterni verrà rivalorizzata. La chiesa Santa Maria Assunta, che risale all'Ottocento dopo Chirsto, è un'importante testimonianza di arte romanica, con affreschi del del XII secolo .