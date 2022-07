Oltre 30 richieste d'intervento ai vigili del fuoco per il maltempo delle scorse ore

Sono ancora in corso nella giornata odierna, venerdì 1 luglio, gli interventi dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola a causa del maltempo, forte vento pioggia e grandine, che ha causato disagi in alcune zone della provincia. Numerose squadre del Comando (permanenti e volontari) hanno lavorato per far fronte alle circa 30 richieste di soccorso per allagamenti di scantinati e locali interrati, alberi pericolanti che ostacolavano la viabilità nella scorsa notte.

Le zone più colpite sono state la parte bassa dell'Ossola e in particolar modo la valle cannobina nei Comuni di Gurro e Cursolo Orasso. Attualmente si sta lavorando per la messa in sicurezza di tetti per tegole pericolanti e per liberare le linee elettriche da alberi caduti nei Comuni di Vignone, San Bernardino Verbano e Arizzano.