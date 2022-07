Precipita ma il compagno riesce a trattenere le corde, grave un alpinista in alta Valle Antrona

Complesso intervento in quota per gli auomini del Soccorso Alpino civile e militare in alta Valle Antrona. Un alpinista è precipitato ed è rimato appeso alle corde trattenuto dal compagno nella zona del Mittelruck ad oltre 3mila metri di quota sopra l'Alpe Cheggio. I tecnici stanno cercando di recuperare l'infortunato, che è già stato barellato. L'alpinista è in gravi condizioni e verrà trasferito a Novara o a Torino non appena sarà recuperato dall'eliambulanza.