Gara di solidarietà per un alpinista ferito gravemente in Valle Antrona: "Una handbike per la sua nuova vita"

Su GoFundMe è partita in questi giorni una raccolta fondi per Giovanni Ludovico Montagnani, alpinista trentaduenne originario di Sesto Calende, che dopo un incidente in parete lo scorso 3 luglio ha subito la frattura di una vertebra e uno shock spinale, e difficilmente tornerà a camminare.

"Giovanni - scrive l’organizzatore Michele Dondi - ha un PhD in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, è un determinato attivista per il clima, innamoratissimo marito di Santa Francesca e papà di Nora e Zelda".

Dopo l’incidente in Valle Antrona ha deciso di raccontare quanto accaduto aprendo un blog, ”Pensieri dal mio piccolo nuovo mondo”, ora molto seguito.

"Tre mesi e qualche giorno dopo - prosegue il testo della raccolta - Giovanni ha lasciato l’ospedale di Novara ed è tornato alla nuova vita che lo attendeva a casa, dopo un percorso di riabilitazione molto duro dal punto di vista fisico e psicologico".

La campagna per l’acquisto della handbike è già arrivata a tremila euro grazie a decine di donazioni. Si può raggiungere cliccando QUI.