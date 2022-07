Turista tedesco disperso in Valgrande

Attivato il protocollo di ricerca persona per un mancato rientro dalla Val Grande. E' successo nella tarda serata, un escursionista tedesco aveva appuntamento con un amico alla stazione di Fondotoce dopo un'escursione in Val Grande ma non è mai arrivato. L'amico ha lanciato l'allarme.

In serata un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato la zona che dalla Bocchetta di Campo scende alla stazione di Fondotoce ma del'escursionista nessuna traccia. Domani mattina alle 7 all'apertura della base dell'elisoccorso di Alessandria si procederà ad un altro sorvolo. Intanto partiranno anche le squadre a piedi del Soccorso Alpino Civile, militare e dei Carabinieri Forestali insieme ai Vigili del fuoco.