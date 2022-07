La Valle Vigezzo piange la scomparsa di Roberto De Ambrosis

Ha suscitato grande cordoglio in Valle Vigezzo la scomparsa di Roberto De Ambrosis, 57 anni. Il vigezzino, di Malesco, era volto molto noto in tutto il Vco per la sua professione di Maestro Musicista.

Persona cordiale e gentile, è stato per tanti insegnante di fisarmonica. Come non ricordarlo alle feste, ai matrimoni e nelle varie ricorrenze: praticamente tutti, in Valle Vigezzo, hanno ballato almeno una volta sulle sue note o ascoltato le sue musiche, apprezzandone le grandi doti. Roberto era anche molto conosciuto in Canton Ticino, dove si esibiva sempre come musicista.

Roberto lascia il papà Siro; la sorella Cristina con il marito Renzo e gli adorati nipoti Claudia, Alessandro e Nicole; l’amica Vialba. I funerali avranno luogo a Malesco sabato 9 luglio alle 14.30 partendo dallo Studio Musicale in via dei Monti 22, per la chiesa parrocchiale. Il Santo Rosario sarà recitato domani alle 20.30 nella chiesa di Malesco.