Polizia di frontiera arresta latitante: deve scontare 9 anni per favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Mercoledì pomeriggio agenti della Polizia di Frontiera di Domodossola, durante l’attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell’immigrazione clandestina, ha rintracciato a bordo dell'Eurocity proveniente da Basilea e diretto a Milano delle ore 15.12 un cittadino somalo I.H. (classe 1994) sul quale pendeva un provvedimento di cattura.

L'uomo al momento del controllo ha manifestato degli atteggiamenti sospetti, tali da indurre il personale della Polizia ad effettuare una verifica più approfondita. Il 28enne è stato così arrestato in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania per espiare la pena di 9 anni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata allo favoreggiamento all’immigrazione clandestina e falso materiale. Il cittadino somalo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania.