Domobianca365 ed Eliossola a sostegno del Campo per giovani disabili del Lions

È in corso il Campo Italia Giovani Disabili del Multidistretto Lions Italy, con base principale alla Prateria di Domodossola; iniziato il 2 luglio terminerà il 14 luglio.

15 ragazzi diversamente abili, con i loro accompagnatori, stanno vivendo l’opportunità di trascorrere una vacanza alla scoperta del Verbano Cusio Ossola. Lo scopo dell’iniziativa è far sì che i ragazzi possano provare a sviluppare le proprie potenzialità sperimentando attività di gruppo, culturali, sportive, ludiche, turistiche, ritenute funzionali al perseguimento della mission del campo e anche finalizzate a far conoscere meglio il territorio del Verbano-Cusio-Ossola.

“La mission che il Campo Giovani Disabili persegue – ha spiegato Alberto Poletti, Diretto dell’iniziativa – è far vivere una esperienza positiva a ragazzi che non hanno tutte le nostre possibilità, con l’obiettivo di prendere consapevolezza dei propri limiti per provare a superarli. Alcune attività proposte esulano dalle ordinarie esperienze della vita quotidiana e sono come delle prove da superare. Queste sfide servono per aiutare i partecipanti a relazionarsi con gli altri secondo un approccio nuovo, abbattendo limiti e disuguaglianze”.