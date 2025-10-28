Polizia locale, avviata la sperimentazione per la dotazione di taser

Sabato scorso, 25 ottobre, il corpo di polizia locale della città di Domodossola ha avviato la fase di sperimentazione della dotazione di arma comune ad impulsi elettrici Taser10 di Axon.

Tutto il personale de corpo, già dotato di arma corta da molti anni, è stato sottoposto al percorso addestrativo da parte del training manager di Axon Max Dall’Armi, coadiuvato dal master instructor Fabio Rossi. Il Taser10 rappresenta infatti un’alternativa valida ed efficace al contatto fisico diretto ed all’uso delle armi da fuoco, nonché uno strumento di deterrenza tale da poter funzionare come “estintore” del conflitto anche senza essere usato, ma semplicemente mostrato all’aggressore. Il personale del corpo di polizia locale è stato inoltre sottoposto alla formazione sanitaria, specifica per operatori Taser, da parte del dirigente medico della polizia di Stato Cristiano Belfiore.

Il Taser10 è dotato di un sistema di “warning alert” con scopo dissuasivo, composto da luce stroboscopica ad alta luminosità, raggio laser ed altoparlante. La combinazione di luci e suoni è già di per sé estremamente efficace, senza che vi sia la necessità di ricorrere sempre all’impiego dell’arma. Il Taser10 è dotato di dieci dardi, che erogano per pochi secondi una corrente ad impulsi a bassissima intensità, sufficiente tuttavia a realizzare la temporanea inabilitazione neuro muscolare del soggetto colpito, senza provocare danni fisici diretti.

Nell’attuale quadro normativo la dotazione di armamento è divenuta un elemento indispensabile, anche alla luce della recente giurisprudenza a tutela degli operatori di polizia che lavorano “sul campo”. La dotazione del Taser10, lungi dal poter essere considerata un’eccezione alla “regola” che purtroppo vede ancora vede la polizia locale priva di strumenti adeguati in molteplici contesti operativi, non costituisce nient’altro che la concreta ed effettiva attuazione dei principi di cautela e protezione del lavoratore, espressi dall’art.2087 del Codice Civile che fa obbligo al datore di lavoro di “adottare […] le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Al termine della sperimentazione della durata di sei mesi, previa dettagliata relazione del comandante del corpo di polizia locale, il Taser10 potrà diventare dotazione permanente del corpo di polizia locale della città di Domodossola, quale arma di reparto.