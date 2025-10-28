Appello dei giocatori compulsivi del Vco: dietro le vincite, il rischio della dipendenza

In seguito alla diffusione di notizie relative a importanti vincite al Lotto o in lotterie simili, il gruppo di autoaiuto di giocatori compulsivi del Vco interviene sul tema, sottolineando l’importanza di prevenire e affrontare il gioco patologico. Di seguito il comunicato.

“Spesso i mass media riportano notizie di vincite al lotto o lotterie istantanee anche nella nostra zona. Recentemente nella nostra provincia sono state riportare notizie di vincite che possono generare confusione e dare l’illusione che vincere è semplice, basta giocare. Noi, come gruppo di auto aiuto di giocatori compulsivi di Domodossola, chiediamo che queste notizie, se vengono date, dovrebbero essere completate.

Quanti soldi sono stati spesi per ricorrere un ambo o numero ritardatario? Quante persone hanno giocato i loro soldi nella speranza di poter vincere per risolvere i loro problemi finanziari? E quanti sono passati da una semplice ed innocua giocata a diventare compulsivi spendendo molti soldi, ipotecando case e facendo prestiti a finanziarie o strozzini ed in alcuni casi anche al suicidio? Questo aspetto, nel riportare la notizia di una vincita, non viene mai tenuto in considerazione.

Per questo chiediamo che a fianco del cartello che segnala la vincita in un locale o riportata sul giornale si metta un altro cartello delle stesse dimensioni con la cifra spesa dagli utenti in quella ricevitoria per quel concorso. Così facendo ci accorgeremmo che alla fine anche una piccola o grande vincita nasconde al suo interno drammi e situazioni di malattia dal gioco. Anche nella nostra provincia sono diverse le persone in cura presso il Serd dell’Asl Vco per problemi legati al gioco.

Noi abbiamo un gruppo di giocatori che si riunisce ogni lunedì sera presso Casa don Gianni a Domodossola, il mercoledì a Gravellona Toce e giovedì a Verbania. Ogni qual volta noi giocatori compulsivi leggiamo la notizia di una vincita non pensiamo mai che avrebbe potuto risolvere i problemi finanziari, ma piuttosto quanta sofferenza si cela dietro ad una vincita. Bugie, menzogne per trovare i soldi da giocare, ecco cosa pensiamo ogni qual volta vengono riportare notizie di vincite. Ricordatevi anche di questo aspetto quando riportate le notizie di una vincita”.