Attualità | 28 ottobre 2025, 14:30

Sei nuovi autisti volontari per i Vigili del Fuoco del Vco

Concluso il corso di patente ministeriale di terza categoria per la guida di mezzi pesanti in emergenza

Si è svolto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, nella settimana tra il 24 e il 27 ottobre, il corso di patente terrestre ministeriale di terza categoria rivolto al personale volontario. Il corso ha abilitato 6 vigili del fuoco, di cui due provenienti dal Comando di Biella e 4 dal Comando del Verbano-Cusio-Ossola, alla conduzione in soccorso (con l'utilizzo di lampeggianti e di dispositivi acustici attivi) di automezzi di massa complessiva superiore ai 35 quintali. 

Gli istruttori hanno dedicato attenzione all'impiego e all'uso da parte dei discenti di varie tipologie di mezzi di soccorso allestiti con impianti e pompe diverse. Eseguite anche lezioni teoriche e prove su strada con simulazione di strategie operative analizzando i contesti proposti in completa sicurezza. Il superamento del corso consente ai discenti, già in forza ai distaccamenti, di svolgere il servizio istituzionale nel ruolo di autisti.
 

comunicato stampa vigili del fuoco a.f.

