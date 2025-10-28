Sei nuovi autisti volontari per i Vigili del Fuoco del Vco

Si è svolto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, nella settimana tra il 24 e il 27 ottobre, il corso di patente terrestre ministeriale di terza categoria rivolto al personale volontario. Il corso ha abilitato 6 vigili del fuoco, di cui due provenienti dal Comando di Biella e 4 dal Comando del Verbano-Cusio-Ossola, alla conduzione in soccorso (con l'utilizzo di lampeggianti e di dispositivi acustici attivi) di automezzi di massa complessiva superiore ai 35 quintali.

Gli istruttori hanno dedicato attenzione all'impiego e all'uso da parte dei discenti di varie tipologie di mezzi di soccorso allestiti con impianti e pompe diverse. Eseguite anche lezioni teoriche e prove su strada con simulazione di strategie operative analizzando i contesti proposti in completa sicurezza. Il superamento del corso consente ai discenti, già in forza ai distaccamenti, di svolgere il servizio istituzionale nel ruolo di autisti.

