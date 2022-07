Incontro tra il Parco Veglia Devero e il Binntal Landschaftspark

Dopo 2 anni di restrizioni, rinvii e annullamenti, si è finalmente tenuto l’incontro dei Parchi Transfrontalieri di Europarc, il TransParcNet Meeting, tra il Parco Paesaggistico della Valle di Binn (Binntal Landschaftspark) e il Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero.

Oltre 30 rappresentanti di diverse aree protette transfrontaliere si sono riuniti, dal 28 giugno al 1 luglio per discutere del tema “Parchi e patrimonio culturale”. Particolarmente interessanti gli interventi di Léa Marie d’Avigneau, esperta di patrimonio culturale per il Canton Vallese (Svizzera), tenutosi il giorno 29 giugno a Binn e quelli di Vittoria Riboni e Luca Olzeri(entrambi allevatori e, rispettivamente, Presidente e Consigliere dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola) in tema di agricoltura e patrimonio immateriale di conoscenze.