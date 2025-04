Terza Categoria, emozioni e sorprese fino all’ultimo: la Mergozzese sale in Seconda

È finito domenica il campionato di Terza Categoria, un campionato molto equilibrato che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo. La spunta la Mergozzese, che supera agevolmente 3-0 il Verbania Olympia tra le mura amiche, e gioisce per le buone notizie che giungono da Crevoladossola, dove la capolista San Maurizio viene fermata sul pari in casa dell’ostica Pregliese. I cusiani chiudono il campionato imbattuti, ma non è bastato per conquistare il primo posto in graduatoria.

La Mergozzese, trascinata da un avvio fulminante con Brunetti a segno dopo appena un minuto e Giusto a raddoppiare al 15’, chiude i conti nella ripresa con Laminù (65’), dominando in ogni zona del campo. Gli uomini di Pascale possono così brindare per il salto di categoria, che in tanti pronosticavano a inizio campionato, ma che è stato reso molto complicato da un avvio di stagione deficitario. Poi la grande rincorsa e una serie di vittorie che ha portato in vetta gli ossolani, anche se il pareggio di sette giorni fa a Crusinallo sembrava avere vanificato ogni sforzo.

Ci ha pensato dunque la Pregliese a fare un bel regalo alla Mergozzese, non concedendo sconti al San Maurizio e portando a casa un pareggio per 1-1. Partita contratta e con poche occasioni, forse a causa dell’importanza del match (soprattutto per gli ospiti), che viene sbloccato a dieci minuti dalla fine dai cusiani. Sembra fatta per la vittoria del campionato, ma i gialloverdi trovano il pareggio in pieno recupero grazie a Biselli (92’), e condannano il San Maurizio a partecipare ai playoff, contro la Virtus Crusinallo. I ragazzi di Lipari restano al terzo posto, e affronteranno l’Armeno nel primo turno degli spareggi.

La Virtus Crusinallo si guadagna la post season grazie ad una vittoria fondamentale in casa della Libertas Vaprio, dove si impone per 3-1, riuscendo così a superare il Montecrestese sul filo di lana e a guadagnarsi il diritto di sfidare il San Maurizio. Gli omegnesi passano in vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Baya nel giro di dieci minuti, e chiudono il discorso in pieno recupero con Vanzan, che firma la terza rete.

Sfuma la post season per il Montecrestese, travolto 5-2 dal Meina. I biancoazzurri chiudono avanti la prima frazione grazie al gol di Mattei, ma nel secondo tempo crollano e subiscono cinque reti dai padroni di casa, intervallate solo dal sigillo di Rondoni: i ragazzi di Daoro incassano la settima sconfitta stagionale e perdono il posto nei playoff, a vantaggio della Virtus Crusinallo. È stata comunque una buona stagione per gli ossolani, anche se resta l’amaro in bocca per l’obiettivo playoff svanito all’ultima giornata.

Risultati:

Pregliese - San Maurizio 1 - 1; Meina - Montecrestese 5 - 2; Oleggio Castello - Soccer Gattico Veruno 2 - 0; Armeno - Valsessera 1 - 2; Mergozzese - Verbania Olympia 3 - 0; Libertas Vaprio - Virtus Crusinallo 1 - 3

Classifica finale:

Mergozzese 45 - San Maurizio 44 - Pregliese 41 - Virtus Crusinallo 39 - Armeno 39 - Montecrestese 37 - Oleggio Castello 31 - Valsessera 25 - Meina 25 - Libertas Vaprio 22 - Soccer Gattico Veruno 15 - Verbania Olympia 6