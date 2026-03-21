Il Piemonte conta circa 464 lupi. Lo dice il report “Il lupo in Piemonte. Biennio 2023-2025”, che è stato pubblicato nell’ambito delle attività di monitoraggio coordinate dal Centro Grandi Carnivori delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con il contributo di Regione Piemonte, Università di Torino ed enti di gestione delle aree protette.

Una stima di 464 lupi, con un intervallo di confidenza compreso tra 407 e 542 individui.

‘’Si tratta della popolazione più numerosa tra le regioni alpine italiane’’. Secondo le analisi coordinate dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, la popolazione complessiva di lupi nelle regioni alpine italiane è stimata in 1.124 individui. Il Piemonte rappresenta una delle aree chiave di questa popolazione, insieme a Liguria e Valle d’Aosta, territori fortemente connessi dal punto di vista ecologico.

Al campionamento intensivo hanno preso parte 610 operatori appartenenti a circa 50 istituzioni. Grazie a questo lavoro sono stati raccolti quasi 10.000 segni di presenza del lupo nel 2023-2024 e oltre 6.200 nel 2024-2025, tra tracce sulla neve, escrementi, carcasse di prede e immagini da fototrappole.

Nel rapporto si legge che ‘’oggi la specie occupa circa il 75,8% del territorio regionale. Le aree montane risultano quasi completamente colonizzate, mentre nuove presenze vengono documentate in zone collinari e di pianura, come l’Alessandrino, le Langhe, l’Astigiano e la pianura novarese’’.

Nel biennio di riferimento sono stati recuperati 71 esemplari morti nel 2023-2024 e 91 nel 2024-2025. La principale causa di morte è rappresentata dagli incidenti stradali (59,1%), seguiti da atti illegali (13,8%), cause naturali (10,3%) e casi con causa non determinata (16,8%).