Torna l’inverno sul Vco: neve anche in città

Dopo i primi sprazzi di primavera, con giornate soleggiate e temperature in rialzo nelle scorse settimane, torna l’inverno sul Vco. Una fitta nevicata è caduta in queste ore anche in città e a basse quote. Per la. giornata di domani, domenica 15 marzo, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta arancione su tutto il territorio provinciale per quanto riguarda il pericolo valanghe e gialla per neve. Tra la serata di oggi e la mattinata di domani sono infatti previste precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione, con picchi molto forti sull’alto Piemonte.