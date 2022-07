Prima edizione per la rassegna musicale Anzasca Musica

L’Associazione Musicale Fauré, sostenuta dai Comuni di Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo presenta la rassegna musicale “Anzasca Musica”. Bannio Anzino, pur apprezzando l’iniziativa ha declinato la partecipazione perché già impegnato con i festeggiamenti dei 400 anni della Milizia Tradizionale. Macugnaga non ha aderito.

La rassegna musicale “Anzasca musica” è strutturata su quattro concerti da tenersi nelle chiese parrocchiali di ogni comune. Sarà un evento nuovo nel panorama musicale anzaschino. Verranno presentati brani di vario genere che spazieranno in diversi ambiti musicali dal classico alla musica barocca, romantica, jazz e world music che ingloba più generi e culture. Marco Rainelli, presidente dell’Associazione Fauré dice: «Cerchiamo anche di dare spazio ai giovani musicisti, di sperimentare idee e progetti nuovi e creare interesse per la musica. È un’occasione per portare un soffio culturale nuovo. L’obiettivo è di lasciare un buon ricordo a turisti che magari sono disposti a fermarsi un giorno in più, appagando anche le aspettative dei residenti e di chi la valle la vive quotidianamente».



Questo il programma:



Sabato 16 luglio - Ceppo Morelli - Nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, si esibirà l’orchestra d’archi Ensemble Pecelli, diretta da Andrea Pecelli, giovane formazione ad organico variabile composta da strumentisti che provengono o operano stabilmente nella provincia e riunisce musicisti accomunati da stima umana e artistica. Io mi esibirò al flauto traverso solista.



Martedì 9 agosto – Calasca – Nella “Cattedrale tra i boschi”. Protagonista il giovane organista Tommaso Mazzoletti alle tastiere dell’organo Mentasti del 1880 restaurato dalla ditta Fratelli Marzi e inaugurato il 16 ottobre 2021 da Roberto Olzer dopo un’inattività decennale. Mazzoletti, organista novarese, è reduce da concerti in Svizzera ed è in attesa di partire per una tournée negli Stati Uniti.



Mercoledì 17 agosto – Vanzone – nell’ambito dei festeggiamenti estivi alla Motta è in programma nella parrocchiale di Santa Caterina un concerto di Ester Snider al pianoforte e Simone Margaroli al clarinetto: entrambi i musicisti sono ossolani. Prima del concerto la Pro Loco organizzerà un apericena.



Sabato 3 settembre – Ceppo Morelli – “Anzasca musica” torna a Ceppo Morelli dove chiuderà La rassegna musicale anzaschina chiuderà con un concerto del coro Desmos diretto da Salvatore Sciammetta. Sono giovani talenti che si esibiranno nella duplice veste d strumentisti e coristi eseguendo anche alcune loro composizioni.