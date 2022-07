Acque reflue sequenziate in Piemonte, domina la variante BA.5

Nell'analisi dei campioni del 4 luglio si rileva la dominanza della sottovariante di Omicron BA.5 nei depuratori di Cuneo, Alessandria, Castiglione Torinese e Novara.

Lo scrive Arpa Piemonte, in una nota sul proprio sito web. E aggiunge: “Per quanto riguarda la sottovariante BA.4 si continuano a rilevare mutazioni specifiche ma con frequenze che sembrerebbero essere in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Nelle prossime settimane il laboratorio di Virologia Ambientale monitorerà l'evolversi della situazione anche per quanto riguarda le nuove sottovarianti di Omicron, come BA.2.12 e BA.2.75.”.