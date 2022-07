Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Domodossola è stata allertata alle ore 3 per mettere in sicurezza un palo dell'illuminazione pubblica divelto da un'auto. E' successo in Regione Nosere nella strada che costeggia il mobilificio Milani e porta al supermercato Carrefour.

L'auto ha perso il controllo impattando contro il palo dell'illuminazione. La persona che guidava la macchina è rimasta illesa. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica.