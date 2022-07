Scoppio in una casa di Colloro. E' successo intorno alle 7 di questa mattina. I Vigili del fuoco sono intervenuti per uno scoppio che sarebbe scaturito da una fuga di gas nella cucina della casa. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

I Vigili del fuoco domesi hanno lavorato oltre due ore per mettere in sicurezza l'abitazione.