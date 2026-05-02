Escursionisti in difficoltà all’Alpe Devero: recuperati con l’elicottero

Nel pomeriggio di oggi, 2 maggio 2026, intorno alle ore 15:30, due escursionisti hanno richiesto aiuto dopo essersi ritrovati in una zona pericolosa, in ambiente innevato nei pressi del Lago Devero, all’Alpe Satta.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco con squadre di terra provenienti dai distaccamenti di Domodossola e Baceno. Successivamente è giunto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco dal Reparto Volo di Malpensa, che ha individuato e recuperato i due escursionisti, trasportandoli in sicurezza alla piana dell’Alpe Devero.

I due malcapitati, scossi per la disavventura, sono stati comunque trovati in buone condizioni di salute.