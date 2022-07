Il Ciss rilancia il Servizio di Mediazione familiare

È aperto a Domodossola, presso la sede del Ciss Ossola di via Mauro 48, il servizio di Mediazione Familiare “Sguardi al Centro”.

Il servizio nasce agli inizi del 2015, in seguito alla constatazione del crescente numero di situazioni afferenti al Servizio Sociale caratterizzate da forte conflittualità di coppia e/o tra genitori e figli.

Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ossola ha investito nella formazione degli operatori per offrire risposte mirate quali la Mediazione Familiare professionale ed i Gruppi di parola per figli di genitori separati.

Il Servizio è dedicato alle coppie di genitori in situazioni di conflittualità, separazione o divorzio, ma anche a: coppie che non hanno intenzione di separarsi, coppie genitoriali già separate che non riescono a mettere in pratica gli accordi separativi, genitori con figli adolescenti, adulti in conflitto con la propria famiglia di origine o con quella del partner.

Il Servizio prevede una compartecipazione alla spesa, commisurata al reddito individuale, quantificata sulla base della dichiarazione Isee.

I servizi offerti sono la mediazione familiare professionale; la gestione positiva dei conflitti e consulenza.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il responsabile Luca Rosito, Mediatore Familiare Professionista, al numero 3404590381; Email: mediazione@ciss-ossola.it