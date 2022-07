“Grande Pesciolata” a Mergozzo

Torna la “Grande Pesciolata” di Mergozzo, organizzata dall’associazione sportiva pescatori dilettanti del paese.

L'inizio è fissato sabato 16 luglio, dalle 17.30 alle 23:30, per proseguire domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 22. Durante i due giorni saràcucinato pesce fresco ad esaurimento (sarde e sgombri alla griglia e acciughe fritte, solo nel caso di esaurimento delle stesse possibilità di pesce surgelato). Bevande e caffé saranno disponibili senza interruzioni. Parte del ricavato sarà devoluto per l'acquisto di arredi per le nuove scuole medie.