Nei prossimi giorni zero termico a oltre 5000 metri

Luca Sergio di MeteoLive Vco commenta il meteo di questi prossimi giorni: «Torna l’Azzorre con calo delle temperature su tutta Italia, ma non pioverà più al nord ovest. Oggi massime tra 31 e 32°C, minima più alta a Verbania con 22.5°C. Novità odierna potrebbe esserci una data per la fine di tutto.

Con oggi e domani i primi due giorni con molto caldo e AFA in deciso aumento, dopo il caldo torrido si torna al caldo afoso con clima tropicale almeno nelle temperature minime».

È la prima parte di questa lunga ondata di caldo che vivremo, infatti come accennato nei giorni 16-17 e 18 avremo una leggera flessione, un nuovo aumento è previsto a seguire nei giorni 19-20-21-22 e 23.





Lo zero termico

Questo importante parametro, lo zero termico, è l’altezza media dove si registra la temperatura di 0°C, ovviamente è molto importante in montagna per i ghiacciai. Mediamente lo si trova intorno e poco sopra i 3000 m, infatti le nevi perenni iniziano solitamente da questa altitudine, negli ultimi anni, con il riscaldamento globale, questo parametro lo troviamo sempre più in alto.

In questi giorni sulle Alpi Pennine e Lepontine della Val d’Ossola lo troviamo a 4250 metri, un’altezza dove era già raro ritrovarlo fino ai primi anni 2000.

Entro il 17 del mese si alzerà fino a 4500 m, pericolosamente vicino ai 5000 m!! Già solo con lo zero termico a 4750 m potremmo avere temperature di +17°C intorno ai 3000 ml.



Il Gran caldo potrebbe finire il 24 luglio. Secondo il modello GFS da oggi c’è una possibilità sulla fine di tale scempio.