Oxilia Festival, a Oira va in scena DecamerOne

Terzo appuntamento per il festival Oxilia sabato 16 luglio alle ore 21.15 presso il sagrato della chiesa parrocchiale di S. Mattia a Oira. L'appuntamento sarà dedicato alla grande letteratura con una produzione di Compagnia Dellozio dal titolo "DecamerOne". Lo spettacolo in forma di reading prenderà le mosse dal capolavoro di Giovanni Boccaccio, letto e interpretato da Matteo Riva, regista, attore e autore in ambito teatrale.

"Abbiamo scelto di dedicare quest'anno più appuntamenti a grandi autori dell'ambito letterario perché la narrazione è il cuore del teatro, che esiste in virtù del rapporto attore-spettatore, così come la letteratura presuppone uno scambio tra autore e fruitore di un testo. Boccaccio arriva dopo un ragionamento sui due anni trascorsi, dopo i quali serve non solo riflessione ma anche uno sguardo sull'uomo capace di coglierne la positività nelle contraddizioni, la comicità nel quotidiano, per riprendere un cammino comune. In questo senso il Decameron ci sembrava adatto, poiché anche se trova il proprio pretesto narrativo e la propria origine nella peste, la supera con l'abilità di Boccaccio nel raccontare il paradosso dell'animo umano e delle sue contraddizioni" spiega Matteo Minetti

Il Decameron è una delle pietre miliari della letteratura italiana e della novellistica, ed è ricco di ironia e comicità, ma risulta purtroppo poco conosciuto, se non in ambito scolastico e accademico. Restituirlo a una dimensione di lettura comune e condivisa è l'obiettivo di questa serata. Matteo Riva declina questo obiettivo in chiave contemporanea, attraverso una selezione di novelle più e meno conosciute, che non mancano di mettere in luce le sue doti interpretative e la sua grande capacità di rilettura dei classici.

Con questo appuntamento Oxilia arriva per la prima volta sul sagrato della chiesa parrocchiale di S. Mattia a Oira. Una terrazza dalla quale è possibile ammirare da nord la piana dell'Ossola. La collocazione in questi contesti consente al festival di valorizzarli e di esserne valorizzato grazie alla bellezza delle location che ospitano le serate.

Gli organizzatori ricordano che il Festival si sostiene grazie al prezioso contributo di fondazioni ed enti del territorio: Fondazione Comunitaria del VCO, Fondazione Paola Angela Romunelli, Fondazione CRT e in particolare gli appuntamenti di Oira e Crevola godono del sostegno del Comune di Crevoladossola. Oltre a questi contributi preziosi, esiste la possibilità di sostenere concretamente Oxilia attraverso una campagna di raccolta fondi tramite PayPal, indirizzando offerte all'account compagniadelloziof@Rmail.com con la causale "Oxilia Festival 2022", oppure di donare con un bonifico tramite Fondazione Comunitaria del VCO (IBAN IT8100306909606100000000570), sempre indicando "Oxilia Festival 2022" nella causale. “Il sostegno di tutti -sottolineano gli organizzatori- è preziosissimo per poter realizzare ogni anno le iniziative di Oxilia, un progetto che da quattro anni vede una crescita costante nel numero di eventi e di artisti coinvolti”.