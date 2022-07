Esplode una bombola di gas in un cantiere in Canton Ticino, ferito gravemente un frontaliere

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in Canton Ticino, poco dopo le 9 a Cugnasco, nel Locarnese, in un cantiere.

Stando a una prima ricostruzione, un 51enne operaio italiano residente in provincia di Varese stava effettuando dei lavori di impermeabilizzazione di una terrazza, utilizzando una fiamma alimentata da una bombola di gas

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, improvvisamente si è verificata un'esplosione e le fiamme hanno investito in pieno l'operaio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, i pompieri di Tenero-Contra, i soccorritori del Salva e la Rega che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato in ospedale il 51enne.

L'uomo ha riportato serie ustioni su tutto il corpo; da una prima valutazione medica la sua vita potrebbe essere in pericolo.