Vede un fungo e scivola nel canalone fermandosi ad un soffio dal baratro

Aveva decido si compiere una passeggiata con la moglie ad Arvogno, sulle alture di Toceno. Tutto d'un tratto, gli è parso di scorgere un fungo: da qui la decisione di avvicinarsi alla zona, per vedere meglio se davvero si trattava di un prelibato porcino. Fatto sta che il fungiatt, un turista della provincia di Novara in questi giorni in vacanza in campeggio in Valle Vigezzo, si è cacciato nei guai: ha infatto perso l'equilibrio ed è precipitato lungo il ripido canalone, reso insidioso dalla presenza di foglie secche.

Si è fermato ad un soffio da un "salto", che lo avrebbe fatto precipitare direttamente nel sottostante fiume. E' stata la moglie a lanciare l'allarme, poco dopo le 18. Immediatamente sono state attivate le squadre del soccorso alpino della stazione di Valle Vigezzo.

I soccorritori si sono dovuti calare per circa 120 metri lungo il canalone, con le corde, per trarre in salvo il fungiatt che nel volo ha riportato traumi e contusioni: è stato infine trasferito, poco prima dell'imbrunire, con l’eliambulanza di Borgosesia,in codice giallo, all'ospedale Maggiore di Novara.