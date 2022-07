A Domodossola un nuovo appuntamento con i Giovedì d'Estate

Proseguono i Giovedì d'Estate organizzati dall'amministrazione comunale nel Borgo della Cultura di Domodossola. Anche il 21 luglio saranno proposti 3 appuntamenti in 3 piazze del centro cittadino.

Questo il programma: in piazza Chiossi dalle ore 21 'Puppets con Fluffy', spettacolo con pupazzi in "stile Muppets". In piazza Rovereto sempre dalle 21 la conferenza 'Verso l’infinito: matematica, fisica e realtà', proposta da DomoSchool, con Laurent Lafforgue e Olivia Caramello. L'iniziativa è organizzata da Ars.Uni.Vco. Infine, in piazza Mercato, dalle 21.30, lo spettacolo a tema circense 'Love Circus' con Amaranta e Tamarido. Tutti gli eventi sono gratuiti.