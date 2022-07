Mattarella ha sciolto le Camere, elezioni entro 70 giorni

"Come ufficialmente comunicato ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

"La situazione politica ha condotto a questa decisione. La discussione il voto e la modalita' hanno reso evidente l'assenza di prospettive per una nuova maggioranza" ha sottolineato Mattarella.

"Mi auguro che pur nell'intensa campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo nell'interesse dell'Italia" ha proseguito Mattarella. "Il governo incontra limitazioni nella sua attività, ma ha gli strumenti per operare in questi mesi prima che arrivi il nuovo esecutivo. Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando, i costi dell'energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà economiche, ci sono molti adempimenti da chiudere nell'interesse dell'Italia" conclude il Presidente della Repubblica.