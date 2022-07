Festival Oxilia, primo appuntamento dedicato alla formazione con Andrea Gattinoni

Lunedì 25 luglio presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola il primo appuntamento dedicato alla formazione, grande novità di Oxilia 2022. Una masterclass guidata dall'attore, regista e drammaturgo Andrea Gattinoni, aperta a coloro che vogliano approfondire la propria formazione attoriale in ambito teatrale/cinematografico.

"L'inclusione nel cartellone di eventi di formazione vuole fare di Oxilia festival un laboratorio di creazione artistica sempre più completo e a tutto tondo. Per questo nel 2022 sono state programmate una masterclass di recitazione con Andrea Gattinoni e una dedicata alla tap dance con Ilaria Suss. Due grandi artisti e didatti che sapranno declinare la formazione degli iscritti attraverso la propria esperienza e la lunga attività di entrambi"

Andrea Gattinoni, diplomato alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano, è attore di teatro, cinema e televisione. Regista, autore, ha vinto un Ciak d'oro, recitando in lungometraggi come Si può Fare di Giulio Manfredonia, con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston e in spettacoli come Fenicie con la regia di Gabriele Vacis e Lo zoo di vetro con la regia di Ferdinando Bruni.

Per iscriversi alla masterclass è possibile scrivere a infoPoxilia.it o chiamare il 347-9341020 o il 349 -3023203.