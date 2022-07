Una settimana dedicata ai Cinecomics al Cinema Corso

Thor: Love and Thunder

Film diretto e scritto da Taika Waititi, segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), intenzionato a uccidere tutti gli dei fino alla loro estinzione. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore del dio, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, il gruppo intraprende una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr, il macellatore di dei, e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Giovedì 20,30

Venerdì 20,30

Sabato 20,30

Domenica 20,30

Lunedì 20,30





Batman and Robin

Il dottor Freeze è alla ricerca di una cura per la moglie che è ibernata. Ha al suo fianco Poison Ivy, una volta scienziata in chimica e divenuta ora una specie di dea della Flora. Batman, con l'aiuto di Robin, deve difendere Gotham City dalla pericolosa irruzione di questi due personaggi. Troveranno un aiuto inatteso nella nipote del maggiordomo di Batman e riusciranno, ovviamente, a sconfiggere i 'cattivi'. Dimenticate le atmosfere introversamente dark dei film di Burton, nella serie 'Batman' psicologie dei personaggi e sviluppo delle battute non contano più nulla. Ciò che importa è solo ed esclusivamente aggiungere luci a colori e suoni in un ritmo incessante che lasci lo spettatore esausto al termine della proiezione. Con il risultato di aggiungere una nuova dose di droga visiva agli assuefatti e di far individuare un vuoto pneumatico in confezione extralusso a chi invece ha conservato un minimo di capacità di discernimento. Film come questo hanno, per fortuna, un destino segnato: col passaggio televisivo perderanno qualsiasi tipo di presa, rivelando così la loro inconsistenza

Mercoledì 20,30

Giovedì 20,30

Batman Begins

film del 2005 diretto da Christopher Nolan. Il protagonista della vicenda è Bruce Wayne (Christian Bale), un americano multimiliardario che si trova recluso nella prigione del Bhutan. Bruce ha un passato burrascoso, segnato dall’assassinio dei suoi genitori per mano del criminale Joe Chill (Richard Brake). Il pressante desiderio di vendetta, tuttavia, è represso dalla morte del malvivente per mano del malavitoso Don Carmine Falcone (Tom Wilkinson). Deciso a ottenere giustizia, Bruce scappa di prigione con il misterioso Henri Ducard (Liam Neeson), membro dell’organizzazione anti-crimine chiamata Setta delle Ombre. Dopo un proficuo addestramento, la setta impone a Wayne di dimostrare la sua lealtà e uccidere un ladro, per essere iniziato alla congregazione. Bruce non accetta le condizioni e scappa, portando con sé Ducard. Dopo sette anni di assenza, l’uomo fa ritorno a Gotham City, profondamente corrotta dalla criminalità. A causa della sua lunga assenza, Bill Earl (Rutger Hauer) ha preso le redini della Wayne Enterprises, estromettendo Bruce dalla direzione. Deciso ad arginare la legge per punire la criminalità, Wayne si trasforma nel giustiziere mascherato con le sembianze del pipistrello, sostenuto dai fedeli amici Alfred Pennyworth (Michael Caine), Lucius Fox (Morgan Freeman) e James Gordon (Gary Oldman). Celato dietro l’identità di Batman, Wayne riesce a catturare Falcone durante uno dei suoi illeciti, non prima che il boss ordini l’omicidio di Rachel (Katie Holmes), amica di vecchia data di Bruce. Mentre Batman salva la vita della donna, lo psichiatra Jonathan Crane (Cillian Murphy), mascherato da Spaventapasseri, fa impazzire Falcone affinché il malavitoso non riveli la verità sui suoi loschi affari. Seguendo le tracce di Rachel, scomparsa misteriosamente, Batman scopre che l’amica è rinchiusa contro il suo volere all’Arkham Asylum, manicomio criminale e base operativa di Crane. Lo Spaventapasseri, infatti, medita di avvelenare la città con un potente gas psicotico. Quando Ducard rivela la sua vera identità, Bruce e i suoi alleati dovranno salvare Gotham City dal perfido Crane.

Venerdì 20,30

Sabato 20,30

Superman Returns

Quando Superman ritorna in grande stile dopo 5 anni di assenza, giustificata (ma non agli occhi del mondo) da un viaggio verso gli ultimi resti del suo pianeta natale Krypton, non tutti sono pronti ad accettarlo. Specialmente la sua amata Lois Lane che intanto ha vinto un premio pulitzer con l'editoriale "Perchè il mondo non ha bisogno di Superman" e vive con un compagno e un figlio. Ci sono molte cose da mettere a posto, disastri da sventare, criminali da inseguire, donne amate da riconquistare e soprattutto Lex Luthor da fermare. La nemesi storica dell'uomo d'acciaio infatti ha pronto un piano per erigere un nuovo continente e diventare il padrone del mondo vendendo tecnologia aliena. A 19 anni dall'ultimo episodio cinematografico di Superman, l'uomo d'acciaio torna sugli schermi per la quinta volta, ma Bryan Singer si è rifiutato di considerare la trama dei capitoli III e IV della saga e riprende il filo narrativo da Superman II. La struttura del film è praticamente la medesima del primo episodio di Richard Donner datato 1978, ma lo stesso non si può dire della resa. Nelle mani di Singer il film diventa il classico permeato d'ironia che è sempre dovuto essere, il trionfo del superomismo più puro, dove, come è giusto che sia, all'impalpabile figura angelica dell'eroe di Krypton è affiancato uno splendido cattivo, il Lex Luthor di Kevin Spacey, assieme a una serie di sequenze altamente spettacolari. Ma al di là di ogni interpretazione, a colpire più di tutto è il talento visivo di Singer che si impone come vero elemento di propulsione del film. Colmo di sequenze già viste ma girate in maniera mai vista, Superman Returns conferma come il regista emerso con I Soliti Sospetti sia uno dei migliori entertainer del cinema americano, capace di andare alle radici dello spirito hollywoodiano e girare dei blockbuster dall'anima classica che sappiano intrattenere con gusto e intelligenza un pubblico che non ha vergogna di emozionarsi davanti alle avventure e ai problemi di un alieno dotato di superpoteri che agisce per il bene dell'umanità.

Domenica 20,30

Lunedì 20,30