Upo, il 15 settembre gli esami di ammissione alle professioni sanitarie

Sono programmate per giovedì 15 settembre le prove di ammissione per il primo anno del corso di laurea delle professioni sanitarie che comprendono Infermieristica, Tecniche di Radiologia e Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene Dentale e Tecniche di Laboratorio .

Per l’Università del Piemonte Orientale la sede dell’esame sarà in via Perrone 18 a Novara.

L’Upo organizza anche i corsi di preparazione all’esame destinati ai diplomati, ai diplomandi e agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori, i corsi hanno lo scopo di favorire una seria e specifica preparazione al test di ingresso attraverso il ripasso degli argomenti indicati nelle disposizioni ministeriali (in particolare materie scientifiche e ragionamento logico-matematico); l’acquisizione di abilità nella risoluzione dei test a risposta multipla; la capacità di gestire le prove a tempo.