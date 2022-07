Vacanze a vela: come gestire le relazioni sociali

Vela e relazioni gli altri: come andare d’accordo?

Una vacanza a vela è un’occasione magnifica per imparare cose nuove, conoscere altre persone e luoghi, rilassarsi e stringere amicizie che a volte durano per sempre.

La barca a vela, però, e un po’ una metafora della vita, in cui ciascuno deve imparare a convivere con gli altri, condividendo spazi, emozioni e sensazioni, compiti e piaceri ma anche responsabilità. Quando si fa una vacanza di gruppo in barca a vela, a maggior ragione se non si è amici o familiari, è importante seguire una serie di regole, sia tipiche della vela che del buon senso, per assicurare una buona vacanza a tutti, una convivenza armoniosa, e la creazione di ricordi indelebili.

Scopri in questa guida le regole più importanti per imparare a gestire le relazioni, appianare gli eventuali malumori, e assicurare una vacanza bellissima per tutti, dallo skipper al turista dell’ultimo momento.

Regola numero uno: il comandante ha sempre ragione

Il comandante, e in generale anche lo skipper, sono responsabili della sicurezza e dell’incolumità di tutte le persone a bordo. Le condizioni meteo, le caratteristiche della barca, le rotte e le altre competenze tecniche rendono spesso necessari dei cambi di programma e degli adattamenti, e comportano delle regole ben precise da seguire.

Anche se un buon comandante sa sempre portare l’armonia ed è possibile parlarsi e trovare una soluzione, è importante seguire alla lettera le regole scritte e non scritte. Dare una mano, seguire i propri compiti, e rispettare le opinioni degli altri sono gli ingredienti fondamentali per una vacanza in barca rilassante e felice per tutti i partecipanti.

L’importanza di rispettare gli spazi degli altri

Gli spazi in barca, soprattutto nelle barche a vela, sono spesso piccoli, ed è necessario adattarsi ed avere un atteggiamento flessibile.

È importante, ad esempio, evitare di occupare tutte le zone con i propri oggetti personali, di fare rumore nelle ore notturne, o di impadronirsi del bagno senza tenere conto delle esigenze degli altri. un atteggiamento tollerante ed educato che rispetti anche la presenza degli altri è un ingrediente prezioso per assicurare una buona armonia.

Dopotutto, non è facile trascorrere 24 ore al giorno in un ambiente nuovo, e i motivi di stress possono essere tanti: dalla mancanza di sonno al movimento del mare, fino alle differenze individuali e alle abitudini di ciascuno, che possono portare malintesi e intolleranze.

Dare una mano è fondamentale in barca

Anche se hai scelto una vacanza tutto compreso, in cui lo skipper prepara per te da mangiare e organizza la cambusa, è sempre buona educazione dare una mano, secondo le disposizioni e le capacità di ciascuno. Che si tratti di tenere in ordine il pozzetto o di lasciare pulito il bagno, un atteggiamento propositivo è sempre apprezzato, e ti permetterà di goderti le tue vacanze in barca a vela nel modo migliore. Se poi vuoi metterti alla prova ed imparare qualcosa in più su come si manovra una barca o su come si sistemano le vele, il comandante e lo skipper saranno ben felici di insegnarti qualcosa! Buon Vento!