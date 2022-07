Due escursionisti caduti in Valle Antrona

Soccorsi in azione in Valle Antrona per l'allarme lanciato dopo la caduta di due escursionisti. Non si conoscono le condizioni dei coinvolti. Sul posto stanno intervenendo gli uomini del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola con la stazione di Villa e i militari del Sagf. Da Torino e da Borgosesia stanno arrivando anche due eliambulanze.