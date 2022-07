Sabato 23 luglio passeggiata enogastronomica ad Antrona. “Angir par Antruna a mangià e beva”, organizzato dal Gruppo Folk Antrona, torna dopo due anni di blocco causa pandemia. L'iniziativa propone un tour del paese dall’aperitivo al caffè.

Il programma prevede l'iscrizione e la partenza in piazza della chiesa alle ore 19.30, la serata si concluderà con musica in allegria. Vista la grande affluenza delle scorse edizioni è gradita la prenotazione (al numero di 3496521929). In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al sabato successivo.