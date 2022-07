Preioni dal palco della Prateria: "A settembre la Lega detterà l’agenda della Regione Piemonte"

Prima del comizio di Matteo Salvini alla Lega Fest di Domo, sul palco a fare gli onori di casa Alberto Preioni, presidente del gruppo regionale della Lega.

Preioni ha parlato di ciò che accadrà in Regione nei prossimi mesi: “La Lega a settembre detterà l’agenda della Regione Piemonte”. “Faremo la legge sull’allontanamento zero per rompere lo strapotere dei servizi sociali che hanno strappato alle famiglie i bambini per questioni economiche” ha sottolineato l'esponete leghista.

“Faremo la legge sulla casa, faremo in modo che la casa arrivi prima ai piemontesi e faremo gli sgomberi dei campi rom abusivi. Perché la Lega fa la Lega. Il Pd guarda all'elite” ha continuato Preioni.