'Brucia' 17 semafori rossi, italiano denunciato in Svizzera

Un automobilista italiano di 46 anni ha percorso nei giorni scorsi la galleria autostradale del San Gottardo ignorando ben 17 semafori rossi.

L’uomo, alla guida di un'auto con targa italiana, è stato fermato dopo 4 chilometri dalla Polizia del Canton Uri, che ora, tramite un comunicato, annuncia l’intenzione di denunciare l’automobilista indisciplinato.

Le autorità confermano che durante la corsa dell’uomo non si sono verificati incidenti, in quanto la galleria era chiusa in entrambi i sensi per permettere un trasporto eccezionale.