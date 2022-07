L’Ossola Guitar Festival “sconfina” a Verbania con il concerto ‘Naviganti e Sognatori’

Sabato 23 luglio l’Ossola Guitar Festival fa tappa alla chiesa Madonna di Campagna di Verbania alle 21 con il concerto ‘Naviganti e Sognatori’ del trio Luca Falomi alle chitarre, Alessandro Turchet al contrabbasso e Max Trabucco batteria e percussioni

"È da sempre nell’immaginario collettivo l’accostamento tra viaggio e sogno -sottolineano i curatori della rassegna-. Il sogno è un percorso imprevedibile e simbolico, il viaggio una deriva onirica concessa al nostro essere creature stanziali. Svelare ciò che si nasconde oltre l’orizzonte per raccontarne i segreti, narrare le avventure del percorso, perché in fondo, com'è stato scritto e detto il senso del viaggio è nel percorso stesso, e riuscire a conservarne se non i tesori, almeno il ricordo degli stessi, nel racconto, può essere motivo di forte unione, di empatia, di confronto.

Questi i temi del progetto ideato da Luca Falomi, chitarrista genovese, Alessandro Turchet, bassista friulano, e da Max Trabucco batterista e percussionista veneziano. Con il loro onirico progetto ci raccontano un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima, quelle storie che sopravvivono in una linea melodica, in un canto accorato, in qualche riga di parole che altri sogni e altri naviganti hanno sovraimpresso... ci raccontano di Oriente e di Occidente, che hanno in comune il tratto distintivo di 'genti cocciute, salmastre e attive', che anche in musica hanno saputo tendere vele, tracciare mappe, usare il sestante dell'intuito e il cannocchiale della visione, piazzare fari a far intuire la terra di quel ritorno che è sempre indizio di una nuova partenza".

Il concerto prevede un biglietto di 5 euro