Montecrestese, aperitivo a tema con lo scultore Mattia Bosco

Secondo appuntamento domenica con gli aperitivi a tema al villaggio laboratorio di Ghesc proposti dall’associazione Canova, attiva in val d’Ossola nella promozione e la valorizzazione dell’architettura tradizionale in pietra.

Scopo degli incontri è quello di creare momenti di scambio e di confronto attorno alle tematiche presentate dai vari ospiti che interverranno. A fare da cornice agli appuntamenti sarà il villaggio medievale situato nel comune di Montecrestese e oggetto di un lavoro di recupero che l’associazione sta portando avanti da oltre dieci anni in collaborazione con università italiane e straniere. Gli ultimi due eventi gratuiti si svolgeranno nelle giornate del 24 e 31 luglio, a partire dalle ore 18. Ghesc è raggiungibile a piedi con un sentiero che attraversa un breve tratto di bosco. Il parcheggio dista circa 300 mt e si trova nella vicina frazione di Croppomarcio.

Domenica 24 luglio lo scultore Mattia Bosco presenterà il suo intervento dal titolo: 'L’arte dentro la pietra'. Nato a Milano nel 1976 da un famiglia di pittori, vive e lavora tra Milano e le montagne dell’Ossola. Scultore con una formazione filosofica, nel suo lavoro parte dalla considerazione della materia come qualcosa in cui il processo formale è già in atto, e non come grado zero della scultura. L’azione dello scolpire non si realizza come rimozione del superfluo ma come adattamento a un luogo. La forma, quindi, affiora naturalmente, senza essere inventata dallo scultore che, anzi, la trova nelle cose e ne continua il processo di formazione. Bosco espone in importanti progetti espositivi personali e collettivi in Italia e all'estero.





Domenica 31 luglio ultimo incontro con l'artista e architetto Riccardo Monte, che presenterà il suo lavoro attraverso una dimostrazione pratica della tecnica di carbonizzazione del legno.